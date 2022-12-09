Мухаметшин: За 1100 лет ислам принес мир и согласие между представителями разных религий

За 1100 лет ислам принес мир, согласие и взаимопонимание между представителями различных многочисленных конфессий России. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента.

«У нас в республике ислам был принят мирно, по инициативе наших предков. Время прошло, мы видим, что это имело очень серьезное значение и вчера, и сегодня в межрелигиозных отношениях многоконфессиональной страны», – сказал Мухаметшин.

Он отметил, что сегодня в Москве состоится торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В мероприятии примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, добавил руководитель парламента.

«Мы выражаем признательность Президенту России Владимиру Путина за то, что он своим указом обозначил это событие как федеральное и поручил провести в Татарстане», – подчеркнул Председатель Госсовета.