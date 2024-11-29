Мухаметшин встретился с замглавы МИД Ирана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин провел встречу с замглавы МИД Ирана Вахидом Джалалзаде. Стороны обсудили вопросы всестороннего взаимодействия Татарстана и ИРИ в рамках российско-иранского сотрудничества, в том числе расширения межпарламентских связей. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«Иран занимает особое место в числе внешнеторговых партнеров Татарстана, на протяжении последних лет товарооборот приближается к отметке в 200 миллионов долларов, - подчеркнул Мухаметшин, открывая встречу. – Традиционно крепки наши культурные и гуманитарные связи. В высших учебных заведениях республики обучаются более двух тысяч иранских студентов».

Иранский министр отметил, что, помимо гуманитарного сотрудничества, необходимо расширять экономические связи, а также искать новые направления взаимодействия, например в сфере туризма.

«У нас есть большой потенциал в развитии туристической отрасли, - сказал Джалалзаде. - Считаю, нужно поднять вопрос о возобновлении прямых рейсов из Казани в Тегеран или другие наши города».