Мухаметшин встретился с замгенсека Всемирной исламской лиги

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин провел встречу с заместителем генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдуль-Рахманом бин Абдуллой аль-Зейдом. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«С большим уважением и радостью приветствуем вас в стенах республиканского парламента. Я уверен, что визит вашей делегации придаст новый импульс тесным связям с исламским миром и нашей республикой», — обратился к гостям республики Мухаметшин.

Делегация Всемирной исламской лиги прибыла в столицу Татарстана для участия в международном круглом столе «Общественность БРИКС за суверенное развитие».

Председатель Госсовета РТ рассказал участникам встречи о социально-экономическом положении региона, его основных макроэкономических показателях и многовекторной экономике. Он подчеркнул, что даже столкнувшись с множеством вызовов, Татарстан остается опорным регионом России. Это в том числе подтверждают валовый региональный продукт, объем которого по итогам 2023 года впервые в истории превысил 4,3 млн рублей, и показатели ввода жилья – 3,4 млн квадратных метров.

«Мы вторые в России по объемам строительства, пятые — по промышленному производству, сельскому хозяйству и шестые — по инвестициям», — заметил он.

Мухаметшин напомнил, что 8 сентября в Татарстане прошли выборы депутатов Государственного совета VII созывка. Явка по региону составила 71,63%.

«В ближайшее время нам предстоит организовать первое заседание нового созыва и принять ряд важных решений. Не снижая темпа, депутаты приступят к работе над бюджетом республики на 2025 год, а также примут самое деятельное участие в предстоящем Саммите государств группы БРИКС в октябре», — поделился глава парламента.

Зашла в беседе речь и о сотрудничестве с исламским миром, роли республики в его развитии. Так, напомнил Мухаметшин, в Татарстане проживают представители 175 национальностей: «Это требует от руководства республики уважительного и мирного отношения к каждой национальности, решать сообща и с большим пониманием многие задачи».

В свою очередь, Абдуль-Рахман бин Абдулла аль-Зейд выразил благодарность за теплый прием. Он напомнил, что посещает республику не впервые.

«Ранее я был в Татарстане на Международном экономическом форуме „Россия — Исламский мир“, и каждый раз с восхищением смотрю на то, как развивается республика, несмотря на те трудности, с которыми сталкивается», — отметил он.

По словам заместителя генерального секретаря Всемирной исламской лиги, многонациональная и многоконфессиональная Россия предоставляет регионам возможность развиваться, дает им необходимую опору.

«Это говорит об уважении традиционных ценностей каждого народа, — уверен он. — У Королевства Саудовской Аравии прекрасные отношения с Российской Федерацией, особенно теплые отношения с Татарстаном».

Гость напомнил, что Саудовская Аравия является официальным членом БРИКС. В королевстве уделяется большое внимание саммиту объединения, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Проведение мероприятия подобного масштаба поспособствует расширению экономических рамок.

Участие во встрече приняли директор Центра Всемирной исламской лиги в России Ахмет Тахер, секретарь Государственного Совета Лилия Маврина, депутаты республиканского парламента Айрат Зарипов, Игорь Бикеев и другие официальные лица.