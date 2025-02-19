Мухаметшин встретился с волонтерами Тюлячинского района РТ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В ходе рабочей поездки в Тюлячинский район Татарстана Председатель Государственного Совета РТ и секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин встретился с местными волонтерами, помогающими участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Мероприятие было организовано в рамках Дня «Единой России». Политика сопровождали руководитель исполкома Татарстанского реготделения партии Марат Самигуллин и глава Тюлячинского района, секретарь местного отделения партии Айрат Фатхуллин.

На экспозиции в районном ДК были представлены стенды, посвященные работе инициативной группы, которая помогает со сбором и отправкой шефской помощи бойцам.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Гуманитарный центр Тюлячинского района работает с первых месяцев спецоперации. Костяк движения составляют 26 добровольцев. Они занимаются изготовлением сухих супов, домашней лапши, сладостей, пакетированных травяных чаев, армейского душа. Вместе с местными жителями активисты плетут маскировочные сети, вяжут шерстяные носки, проводят сбор средств.

Общими силами из Тюлячей было отправлено более 165 тонн помощи, в состав которой входили автомобили, генераторы, печи-буржуйки, одежда, обувь, хозтовары, медикаменты и продукты питания.

За период проведения спецоперации было отправлено 29 гуманитарных конвоев. Общая стоимость направленного груза превысила 46 млн рублей. Айрат Фатхуллин трижды доставлял помощь бойцам спецоперации. Глава муниципалитета регулярно проводит встречи с военнослужащими, прибывшими в краткосрочный отпуск, и посещает подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное.

По завершении встречи Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.