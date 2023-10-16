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Мухаметшин встретился с ректором Университета прокуратуры и директором казанского филиала
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин сегодня встретился с ректором Университета прокуратуры РФ Игорем Мацкевичем и директором Казанского юридического института — филиала этого вуза Елизаветой Демидовой-Петровой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Встреча состоялась в здании Госсовета. Стороны обсудили вопросы развития правового образования и реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки прокурорских работников.
Университет занят в первую очередь подготовкой кадров для органов прокуратуры России. В Казани филиал вуза был открыт в ноябре 2016 года. В Казанском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры РФ обучаются прокурорские работники и государственные гражданские служащие Уральского и Приволжского федеральных округов.
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