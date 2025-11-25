Мухаметшин встретился с председателями экспертных советов при комитетах Госсовета РТ

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с председателями экспертных советов при комитетах парламента республики. Они рассказали о текущей работе с депутатами, своих предложениях, а также наметили дальнейшие цели.

«Наши встречи становятся доброй традицией, но их не было давно. Тема для разговора – повышение ответственности и активности. Экспертные советы при комитетах Госсовета существуют с 2015 года. В них вошли руководители организаций и предприятий, научной и вузовской общественности, Молодежного парламента. Считаю целесообразным наделить профильные комитеты правом создавать рабочие группы по направлениям деятельности из числа членов экспертных советов и привлеченных специалистов для предварительной проработки вопросов», – заявил Мухаметшин.

Кроме того, он призвал включать в состав экспертных советов депутатов муниципального уровня, что добавит взгляд на любой вопрос из районов республики.

Председатели экспертных советов разных комитетов рассказали о проделанной работе и поделились будущими инициативами. Особенно ярко обсуждался как раз вопрос создания рабочих групп внутри советов, о которых говорил Мухаметшин.

«Все члены экспертных советов – большие профессионалы и глубоко погружены в свою сферу. Но для них участие в совете – это общественная нагрузка вдобавок к основной работе. Поэтому предлагаю придать им повышенный общественный статус, освещать их деятельность в СМИ и в других форматах. Возможно, внести меры стимулирования», – добавил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Фарид Мухаметшин поддержал это предложение и подчеркнул, что общественная деятельность должна быть оценена и помогает в принятии законодательных документов.