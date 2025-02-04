Мухаметшин встретился с председателем Заксобрания Кировской области Бересневым

С председателем Законодательного Собрания Кировской области Романом Бересневым встретился сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Встреча, в которой поучаствовал и первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, прошла в парламенте республики.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, парламентарии обсудили вопросы расширения сотрудничества Татарстана и Кировской области, в том числе межпарламентских связей в рамках действующего соглашения. Напомним, Соглашение о сотрудничестве между Госсоветом республики и Законодательным Собранием Кировской области подписали 18 декабря 2006 года.

Региональные парламентарии также активно сотрудничают на площадках Ассоциации законодательных органов госвласти российских субъектов ПФО. Тесное межпарламентское сотрудничество заксобраний субъектов Приволжского федерального округа позволяет лучше учитывать интересы регионов в процессе правового регулирования.

Напомним, Мухаметшин – член Ассоциации с 2002 года, стоял у истоков основания организации, дважды избирался ее координатором (в 2005-м и в 2015-м годах).

Отдельно на встрече обсудили вопросы муниципальной реформы. Роман Береснев поддержал предложение законодателей Татарстана разрешить регионам самим решать, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет. Сейчас по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в нижней плате российского парламента разрабатывают такую межфракционную поправку к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.