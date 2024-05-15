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Политика 15 мая 2024 10:04

Мухаметшин встретился с экс-депутатом Госдумы Иваном Белековым

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Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел встречу с известным российским общественным и политическим деятелем, экс-председателем Госсобрания — Эл Курултая Республики Алтай (с 2006 по 2016 годы) Иваном Белековым. На встрече стороны обсудили вопросы сохранения и развития национальных культур и традиций, родных языков, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

«Все народы стремятся сохранить свой язык, культуру и духовность», подчеркнул Фарид Мухаметшин, отметив также высокий вклад Белекова в сохранение и развитие культуры алтайского народа.

Иван Итулович Белеков известный российский политик и общественный деятель. Депутат Госдумы ФС РФ VII созыва (2016 - 2021). Избирался председателем Госсобрания — Эл Курултая Республики Алтай трёх созывов (с 2006 по 2016 годы). Заслуженный работник культуры России. Также он возглавлял алтайское региональное отделение Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Еще он член Союза писателей России и автор более 20 научных статей и 10 сборников стихов на алтайском и русском языках.

Традиции тесного сотрудничества Татарстана и Республики Алтай были заложены в начале 2000-х годов. Тогда в Алтае ставили стелу «Алтай – сердце Евразии» к 250-летию вхождения Алтая в состав РФ. Отметим, что памятный знак сделали татарстанские мастера и алтайские художники. Стелу открыли в 2006-м. В церемонии открытия приняли участие Мухаметшин и Белеков.

В последствии между республиками сложились тесные межпарламентские связи. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано почти двадцать лет назад, 7 июля 2004 года, а в октябре 2023 года в Горно-Алтайске состоялось подписание нового соглашения о сотрудничестве между Госсоветом РТ и Госсобранием – Эл Курултаем Республики Алтай.

#Фарид Мухаметшин #встреча #госсовет рт
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