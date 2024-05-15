Мухаметшин встретился с экс-депутатом Госдумы Иваном Белековым

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел встречу с известным российским общественным и политическим деятелем, экс-председателем Госсобрания — Эл Курултая Республики Алтай (с 2006 по 2016 годы) Иваном Белековым. На встрече стороны обсудили вопросы сохранения и развития национальных культур и традиций, родных языков, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

«Все народы стремятся сохранить свой язык, культуру и духовность», – подчеркнул Фарид Мухаметшин, отметив также высокий вклад Белекова в сохранение и развитие культуры алтайского народа.

Иван Итулович Белеков – известный российский политик и общественный деятель. Депутат Госдумы ФС РФ VII созыва (2016 - 2021). Избирался председателем Госсобрания — Эл Курултая Республики Алтай трёх созывов (с 2006 по 2016 годы). Заслуженный работник культуры России. Также он возглавлял алтайское региональное отделение Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Еще он – член Союза писателей России и автор более 20 научных статей и 10 сборников стихов на алтайском и русском языках.

Традиции тесного сотрудничества Татарстана и Республики Алтай были заложены в начале 2000-х годов. Тогда в Алтае ставили стелу «Алтай – сердце Евразии» к 250-летию вхождения Алтая в состав РФ. Отметим, что памятный знак сделали татарстанские мастера и алтайские художники. Стелу открыли в 2006-м. В церемонии открытия приняли участие Мухаметшин и Белеков.

В последствии между республиками сложились тесные межпарламентские связи. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано почти двадцать лет назад, 7 июля 2004 года, а в октябре 2023 года в Горно-Алтайске состоялось подписание нового соглашения о сотрудничестве между Госсоветом РТ и Госсобранием – Эл Курултаем Республики Алтай.