Мухаметшин: Все партийные проекты «Единой России» направлены на решение проблем населения

Все партийные проекты направлены на решение проблем населения и актуальных задач, конкретно на каждого человека. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на заседании президиума политсовета татарстанского отделения партии.

«Роль реализации партийных проектов приобретает важное значение. В этом направлении необходимо усилить работу. И не потому, что это контролирует Генеральный совет партии, а потому что это нужно людям. Партийные проекты должны быть доступны для населения», – сказал глава парламента.

Он призвал единороссов работать по реализации партийных проектов вместе с министерствами и ведомствами республики.

Заместитель секретаря татарстанского отделения «Единой России» Римма Ратникова рассказала, что «один из самых активных» федеральных партийных проектов – «Za Самбо». По ее словам, за прошлый год он получил большой импульс к развитию – было проведено много мероприятий и акций, в том числе федерального и международного уровней.

По проекту «Новая школа» проводится модернизация объектов образования. Так, в прошлом году капитально отремонтирована 31 школа, в 2022 году – 67 школ в различных муниципалитетах.

«В этом году планируется отремонтировать шесть школ. Все они находятся в Казани. Наша задача – работать с родителями и школьниками, чтобы создавать новые образовательные пространства», – уточнила Ратникова.

Она добавила, что проект «Культура малой Родины» получает федеральное финансирование на развитие театральной деятельности по разным направлениям. По другому проекту – «Единая страна – доступная среда» – проводится мониторинг объектов социальной инфраструктуры.

«Проверено более 1,2 тыс. объектов, выявленные нарушения устранены», – отметила замсекретаря татарстанского отделения партии.

Отдельно она выделила федеральный партийный проект «Моя карьера», который реализуется вместе с Минтруда, занятости и соцзащиты. По этому проекту в прошлом году в республике было проведено 292 ярмарки вакансий, их посетили около 35 тыс. человек. А по проекту «Историческая память» принято решение провести «Диктант Победы».

«В последнее время федеральные координаторы и руководители нацеливают на то, чтобы партийные проекты стали инструментом пополнения мобилизационной базы. Это связано и с тем, что идет важный избирательный цикл. Через проведение мероприятий проектов нужно мобилизовать сторонников и членов партии», – подчеркнула Ратникова.