Мухаметшин вручил Залакову удостоверение депутата Госсовета Татарстана

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил удостоверение и значок депутата Наилю Залакову. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

В начале декабря Наиль Залаков занял первое место на выборах депутата Госсовета РТ в Чистопольском одномандатном округе. По результатам голосования, в котором приняли участие почти 62% имеющих право голоса, самовыдвиженец, генеральный директор холдинговой компании «Чистополье» набрал 70,23%.



Фарид Мухаметшин пожелал ему успехов в работе — в парламенте депутат будет трудиться в Комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству.