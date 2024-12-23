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Мухаметшин вручил Залакову удостоверение депутата Госсовета Татарстана
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил удостоверение и значок депутата Наилю Залакову. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.
В начале декабря Наиль Залаков занял первое место на выборах депутата Госсовета РТ в Чистопольском одномандатном округе. По результатам голосования, в котором приняли участие почти 62% имеющих право голоса, самовыдвиженец, генеральный директор холдинговой компании «Чистополье» набрал 70,23%.
Фарид Мухаметшин пожелал ему успехов в работе — в парламенте депутат будет трудиться в Комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству.
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