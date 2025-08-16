Мухаметшин вручил портфели детям в рамках акции «Собери ребенка в школу»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил Верхнеуслонский район республики, где поучаствовал в ежегодной благотворительной акции Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» «Собери ребенка в школу». Он также поздравил ребят с наступающим новым учебным годом и пожелал им успехов.

Как сообщила пресс-служба Госсовета РТ, Мухаметшин вручил портфели и канцелярские принадлежности для школы детям-активистам Штаба общественной поддержки, которые помогают в реализации социальных проектов и участвуют в благотворительных акциях. Он также пообщался с ребятами, расспросил, чем они увлекаются и как проводят свое свободное время.

Среди награжденных детей – ученица Детской школы искусств Анастасия. Настя активно занимается рисованием, бисероплетением, вязанием и вышивкой. Ее работы неоднократно отмечались преподавателями художественной школы. В Штабе Анастасия проводит мастер-классы для других ребят.

Еще один активист Штаба – Павел. Он капитан футбольной команды Политехнического лицея №182. Под его руководством команда добилась больших результатов, заняв второе место на турнире Allstars среди детских и подростковых команд. Павел мечтает стать профессиональным футболистом и представлять Татарстан, став частью команды «Рубин».

Ильяс — победитель двух крупных турниров по киберфутболу, организованных Штабом общественной поддержки совместно с «Молодой Гвардией РТ». Он видит свое будущее в киберспорте и уже добивается больших успехов.