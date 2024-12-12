В День Конституции РФ Мухаметшин вручил паспорта 22 юным татарстанцам

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Торжественное вручение паспортов юным жителям Татарстана состоялось сегодня в здании Госсовета республики. Документы из рук Председателя регионального парламента Фарида Мухаметшина получили 22 школьника.

«Это волнующее, трепетное и радостное событие для каждого. Не только для тех, кто получает эти паспорта, но и для близких людей, родителей, друзей, учителей. Думаю, если это происходит в День Конституции РФ, 12 декабря, то это осмысленно, осознанно, чтобы в вашей памяти это событие осталось на всю жизнь. Как я уже сказал, паспорт – это основной документ у человека и гражданина, Конституция при этом основной документ в стране», — отметил Мухаметшин.

Председатель Госсовета отметил, что сейчас главная обязанность для присутствующих на церемонии школьников — хорошо заниматься, множить свои знания и умения, готовить себя к большой и серьезной жизни.

«Ребята, мы с вами живем в Татарстане, и этим надо гордиться. Никогда не забывайте свою родную республику. Надеюсь, вы будете вкладывать свои усилия в ее развитие. Гордиться надо тем, что Президент страны Владимир Владимирович Путин назвал нашу республику опорным субъектом РФ, который занимает лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям», — отметил Мухаметшин.

Он заявил, что можно смело говорить о том, что Татарстан устремлен в будущее, развивает инновации, что дает много возможностей для реализации молодежи.

«Хочу сказать, что у нас в Татарстане есть все для успешной учебы, личностного роста, реализации своих знаний и талантов», — заключил Мухаметшин.

Тансылу Хайруллина в ответном слове от имени всех 22 школьников, получивших паспорта, заявила, что было волнительно и ответственно получать документ в Госсовете РТ из рук Мухаметшина. Девушка учится в гимназии № 179 — центре образования Ново-Савиновского района Казани и является победителем и призером школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, физике, химии, литературе.

«Мы гордимся, что стали гражданами нашей Великой страны в этот день!», — сказала школьница.

Молодых людей пришли поздравить начальник управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Марат Галеев и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Вручение первых паспортов стало традиционым в День Конституции России, который страна отмечает сегодня, 12 декабря. Оно служит символом связи между поколениями и преемственности традиций.