Мухаметшин вручил орден «Дуслык» ветерану труда Дание Давлетшиной

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил орден «Дуслык» ветерану труда, Секретарю Президиума Верховного Совета ТАССР (1970-1980 годы) Дание Давлетшиной. Госнаграду она получила за многолетнюю плодотворную работу на благо республики. Также женщину поздравили с юбилеем – 3 марта ей исполнилось 90 лет.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, Мухаметшин поблагодарил ветерана за большой вклад в развитие парламентаризма и родного Татарстана, отметив ее заслуги как опытного руководителя на посту Секретаря. Глава парламента пожелал Давлетшиной крепкого здоровья и благополучия. Во встрече с ветераном также приняла участие Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина.

Трудовой путь Дании Давлетшиной неразрывно связан с родным Татарстаном. Начав свой трудовой путь в 1955 году после окончания Казанского государственного педагогического института учителем биологии и географии в Средне-Тиганской средней школе Алексеевского района, позже она была избрана первым секретарем Алексеевского райкома ВЛКСМ ТАССР. Более 14 лет она работала в Лаишевском районе, сначала председателем исполкома районного Совета депутатов, затем первым секретарем райкома. За годы ее руководства были решены важнейшие вопросы развития района: построили дороги, возвели новые объекты производства, построили жилые дома и соцобъекты.

Дания Салиховна избиралась депутатом четырех созывов Верховного Совета ТАССР, а в 1980 году стала Секретарем Президиума Верховного Совета ТАССР. В этот период она выступила разработчиком и инициатором многих социально значимых законов. Благодаря Дание Салиховне было возрождено женское движение, по всей республике заработали тысячи женсоветов.

Значительный вклад Дании Салиховны в развитие республики, ее многолетний плодотворный труд отмечен многочисленными государственными и правительственными наградами.