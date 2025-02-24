Мухаметшин вручил орден «Дуслык» народному артисту РТ и РФ Азгару Шакирову

Азгат Шакиров

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала прошел юбилейный вечер, посвященный 85-летию народного артиста России и Татарстана Азгара Шакирова. Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин поздравил юбиляра от имени руководства республики и вручил ему орден «Дуслык», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В своей речи политик заметил, что каждое появление легендарного актера на сцене одного из старейших театров страны – настоящий подарок для татарстанских театралов, а любая роль в его исполнении – «подлинное украшение спектакля, поистине ювелирная работа, свидетельство большого таланта и исключительной работоспособности».

Мухаметшин упомянул, что за шестьдесят лет работы в театре Азгар Шакиров создал около 120 образов в спектаклях по произведениям разных авторов, которые занимают видное место на страницах истории татарского театрального искусства.

«Вы – один из самых известных и любимых артистов нашего народа, а ваш богатый творческий и жизненный путь – это знак огромного таланта, дарованного природой, преданности татарскому театральному искусству и татарскому народу в целом. Вы всё еще на сцене, помогаете молодым актерам, передавая свой богатый опыт, делясь с ними театральными секретами. Вы принимаете активное участие в культурной жизни нашей республики и столицы», – констатировал Председатель Госсовета РТ.

Азгат Шакиров удостоен ордена «Дуслык» за значительный вклад в развитие искусства и многолетнюю творческую деятельность, отметил Фарид Мухаметшин, вручая актеру государственную награду Татарстана.

Политик также передал юбиляру поздравления от Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Азгар Шакиров – лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая (1998). Удостоен медали «За доблестный труд» (2010) и ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2015). В 2024 году в номинации «Честь и достоинство» стал лауреатом театральной премии «Тантана».

Азгар Шакиров запомнился публике блестящим исполнением таких ролей, как Рамай в «Искрах» Тази Гиззата, Анджело в «Меру за меру» Уильяма Шекспира, Надир Махдум в «Угасших звездах» Карима Тинчурина, Паратов в «Бесприданнице» Александра Островского, Фуат Дамирович в «Бабьем Яру» Ильгиза Зайниева, Доктор в «Банкроте» Галиасгара Камала и многих других.