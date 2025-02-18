Мухаметшин вручил медали 80-летия Победы трем ветеранам из Мамадышского района

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе рабочей поездки в Мамадышский район вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам Валентине Лаптевой, Валерию Классену и Хасану Шарафутдинову. Торжественная церемония состоялась в рамках отчетной сессии районного Совета.

Мухаметшин поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Победы, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.

Валентина Лаптева с детства познала тяготы войны. Отца практически с первых дней вторжения фашистов призвали рядовым, он пропал без вести в июне 1944 года. В деревне Альховик Витебской области, где родилась Валентина Леонидовна, до войны числилось 112 дворов, проживали более 450 человек. Во время войны 104 двора были уничтожены, а затем село было сожжено дотла. С 1942 по 1944 годы вместе с мамой и младшим братом Валентина жила на оккупированной территории города Борисов Минской области, где находились сразу 4 лагеря: трудовой, два лагеря военнопленных и штрафной.

Валентина Леонидовна – несовершеннолетний узник фашистских лагерей. В 1944 году их привезли обратно в родную деревню. Семья жила в землянке и ждала Победу. В 1968 году Валентина Леонидовна приехала в Мамадыш, вышла замуж, воспитала сына.

Жизнь Валерия Классена началась с войны и блокадного Ленинграда. Он родился 6 апреля 1941 года, а 22 июня началась война, 8 сентября – блокада города. Только в конце марта 1942 года семье удалось эвакуироваться. Валерию Ивановичу вручен нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда».

Хасану Шарафутдинову исполнится 100 лет в августе этого года. В армию его призвали в 1943 году. После обучения он попал в конный полк кавалерийской дивизии, расположенный у озера Ханка. Здесь Хасан Шарафутдинов служил до 1945 года. В июле 1945-го участвовал в войне с Японией. В марте 1948 года вернулся в родные края и до пенсии работал в колхозе.

Сегодня же Валентине Лаптевой, Валерию Классену и Хасану Шарафутдинову вручили медали «Почетный гражданин Мамадышского муниципального района Республики Татарстан».

В годы Великой Отечественной войны около 700 тысяч татарстанцев были призваны на фронт, практически каждый второй из них погиб или пропал без вести. Более 200 тысяч жителей нашей республики были награждены орденами и медалями за проявленное мужество и храбрость.