Мухаметшин вручил медали 80-летия Победы шестерым жителям Пестречинского района

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» шестерым жителям Пестречинского района. Трое из них в несовершеннолетнем возрасте попали в концлагеря, остальные – участники трудового фронта.

«Сегодня мы встречаемся с нашими ветеранами Великой Отечественной войны. Это особенно важно в Год защитника Отечества, объявленный в Татарстане и России. К сожалению, ветеранов остается все меньше, очень важно показывать их нашему народу, благодарить их за трудовые и боевые подвиги и на этом воспитывать подрастающее поколение», – отметил парламентарий.

Фарид Мухаметшин вместе с главой Пестречинского района вручил каждому ветерану медаль и цветы, а также поздравил их с наступающим юбилейным Днем Победы.

«Историю переписать невозможно, подвиг Победы в Великой Отечественной войне навсегда останется в наших сердцах и будет бессмертен. Земной поклон всем, кто не сломался, пройдя через ад кровопролитных боев и трудовые битвы, в военные и послевоенные годы сохранил душевную красоту, оптимизм, веру и надежду», – добавил Раис Сулейманов.

Ветераны в ходе встречи охотно делились своими мыслями о Годе защитника Отечества в Татарстане и грядущем празднике Победы.

«Настроение бодрое, очень горжусь нашим Отечеством. Полтора года моего детства прошли в оккупации и концлагере, большое спасибо моим родителям за то, что вся наша семья смогла пережить этот страшный период. Сейчас о нас, ветеранах, очень сильно заботятся, чувствуется эта поддержка», – рассказал журналистам Василий Литвинов, который в детстве попал в концлагерь во время Великой Отечественной войны.

На вопрос о том, как будет отмечать 80 лет Победы, ветеран улыбнулся и сказал: «За столом».