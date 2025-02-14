Мухаметшин вручил медаль 80-летия Победы ветерану из Аксубаевского района

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветерану Николаю Панюкову. Награду из рук Председателя Государственного Совета Татарстана он получил в рамках отчетного заседания Совета Аксубаевского муниципального района.

Николай Иванович Панюков, которому в декабре прошлого года исполнилось 92 года, родился в селе Верхняя Баланда Аксубаевского района. После окончания школы киномехаников он работал механиком кинопередвижки в Аксубаево. В 1951 году, уже после окончания Великой Отечественной войны, был призван в Советскую Армию и до 1954 года служил в оперативных войсках Госбезопасности СССР в западной Украине, участвуя в борьбе с украинским националистическим подпольем.

Николаю Панюкову было присвоено звание сержанта. Ветеран приравнен к участникам Великой Отечественной войны. После демобилизации он вернулся к работе киномехаником, а с 1965 года в течение 28 лет возглавлял районную киносеть. На пенсию ветеран вышел в 1993 году.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена указом Президента России Владимира Путина и вручается участникам боевых действий, партизанам, труженикам тыла и другим категориям граждан в преддверии Дня Победы.