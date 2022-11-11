Мухаметшин вручил государственные награды РФ и РТ труженикам Татарстана

В Казанском Кремле прошла церемония награждения тружеников Татарстана. Государственные награды России и республики им вручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сегодня в Казанском Кремле для меня большая честь выразить особую признательность за ваш труд и непосильный вклад в успешное развитие нашей республики в нынешних непростых условиях. Сегодня мы чествуем выдающихся представителей разных сфер: науки, образования, сельского хозяйства и многих других», – сказал он.

Председатель Госсовета РТ напомнил, что в эти дни отмечается и тридцатилетие Конституции Татарстана. Сейчас республика остается на передовых позициях в стране по ряду экономических вопросов. Такие цели региону позволяют достигать именно труженики предприятий.

Всего было вручено 46 наград, семь из которых были федерального значения. Одной из первых была отмечена проректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Ирина Антонова. Она подчеркнула, что и дальше будет трудиться во благо родной республики.

«Для меня большая честь получить такую высокую оценку моей многолетней работы на благо родного университета, Республики Татарстан и всей российской инженерной науки», – заявила она.

Антонова поблагодарила Правительство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализации прорывных проектов для различных отраслей экономики, таких как модели экономики замкнутого цикла, территориального развития и другие, которыми долгие годы занимаются ученые университета.

«В современных условиях российская промышленность столкнулась с колоссальными вызовами, ответом на которые является работа на опережение, создание новых технологий решений. Могу заверить, что мы и дальше будем вносить посильный вклад в решение глобальных задач», – заключила проректор вуза.

Завершилось мероприятие общей фотографией и небольшим фуршетом.