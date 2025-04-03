Мухаметшин вручил экс-главе Арского района Нуриеву медаль «За заслуги перед РТ»

Ильшат Нуриев, который сегодня сложил с себя полномочия главы Арского района РТ, чтобы возглавить Казанский государственный аграрный университет, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Ее вручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании совета муниципалитета.

«Хочу от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Правительства и Государственного совета республики выразить Ильшату Нуриеву благодарность за активную и плодотворную работу на посту главы Арского муниципального района», – отметил глава парламента.

Руководителем Арского района стал Алмаз Хисамутдинов, ранее руководивший управлением ветеринарии РТ.