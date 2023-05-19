Мухаметшин: «Время и политическая ситуация требуют от единороссов объединения усилий»

Председатель Госсовета Татарстана, Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин принял участие в селекторном совещании, посвященном рассмотрению текущих задач региональных отделений партий. Его провел руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин.

Руководитель ЦИК партии отметил передовые позиции татарстанского отделения во многих вопросах работы с избирателями и поблагодарил Фарида Мухаметшина за активное участие регионального отделения в проектах Центрального исполнительного комитета.

«Несмотря на загруженность в связи с проведением в Казани Международного экономического форума "Россия − Исламский мир: KazanForum-2023", имеющего для страны важное значение, Фарид Хайруллович нашел время принять личное участие в работе нашего совещания, что свидетельствует о том, какое значение придается в республике партийной работе», — сказал он.

Секретарь республиканского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин коротко проинформировал участников совещания о ходе KazanForum и отметил необходимость укрепления единства партии в преддверии трехлетнего избирательного цикла.

«Время и политическая ситуация требуют от единороссов объединения усилий для решения общегосударственных задач, − подчеркнул он. − И в этом смысле мы должны со всей серьезностью относиться ко всем партийным делам, в том числе ежедневным текущим задачам».

На совещании были рассмотрены и другие вопросы.