Мухаметшин возложил цветы к памятникам павшим воинам на Архангельском кладбище в Казани

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вместе с депутатами и ветеранами возложили цветы к памятникам павшим воинам на Архангельском кладбище в Казани. Они посетили мемориал «Воин», где расположены воинские захоронения, и памятный камень солдатам-иностранцам, погибшим в госпиталях столицы РТ в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня праздничный, но в то же время и грустный день. Победа со слезами на глазах. Мы возложили цветы, отдали дань уважения и памяти тем, кто погиб после ранений в госпиталях, которые захоронены на Архангельском кладбище. Нет практически ни одной семьи, в которой не было участника войны», — отметил Фарид Мухаметшин.

Он рассказал о традициях в своей семье, связанных с Днем Победы. Отцы Председателя Госсовета РТ и его жены прошли через Великую Отечественную войну и похоронены на кладбище в Альметьевске. Каждый год Фарид Мухаметшин в преддверии Дня Победы вместе с детьми внуками ездит туда, чтобы почтить их память.

«У меня и моей супруги отцы с первого до последнего дня прошли Великую Отечественную войну и вернулись живыми. К счастью, после этого у них появились дети, мы. Они захоронены на кладбище в Альметьевске, и с момента переезда в Казань мы с семьей каждый год перед 9 Мая ездим туда. В этом году мы уже съездили и возложили цветы», — пояснил Председатель Госсовета РТ.

Также возложили цветы ветераны. Один из них, 95-летний Турфан Насыбуллин, служил во время Великой Отечественной войны механиком самолетов. Он поделился воспоминаниями о тех годах.

«Я видел много героев. Добиться Победы тогда — это была обязанность. Мальчишкой у меня было большое желание пойти в армию. Я видел военных в форме, медалях, я тоже так хотел», — рассказал ветеран. Также он обратился к молодому поколению и призвал их читать больше книг, заниматься спортом и никогда не лениться.

В 10.00 на сайте ИА «Татар-информ» пройдет прямая трансляция Парада Победы в Казани.