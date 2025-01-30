Мухаметшин: Вопросы пребывания иностранцев должны упорядочить рамками законодательства

Сегодня в Казани, в Доме дружбы народов Татарстана состоялось заседание круглого стола, на котором обсудили вопросы реализации миграционной политики в республике, а также законодательные новеллы миграционного законодательства. Провел заседание Председатель Госсовета РТ, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Открывая заседание, Фарид Мухаметшин отметил, что подобные встречи с руководителями национально-культурных объединений республики и представителями профильных министерств и ведомств стали традиционными. «В целях обеспечения контролируемости текущей миграционной ситуации на территории республики между Ассамблеей народов Татарстана, министерствами и ведомствами республики было заключено Соглашение о взаимодействии в области миграционной политики и, следовательно, достигнута договоренность о ежеквартальном проведении «круглого стола» в расширенном составе, – подчеркнул глава парламента. – Широкий состав участников позволяет организовать содержательный и профессиональный диалог, глубже рассмотреть проблемы, связанные с реализацией миграционной политики».

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, на сегодняшнюю встречу были приглашены представители Правительства республики, силовых структур и Общественной палаты, Минмолодежи и высших учебных заведений, Татарстанской таможни, международного аэропорта «Казань», директоры Домов и Центров дружбы народов в муниципальных образованиях Республики Татарстан, лидеры молодежных организаций. Участие в работе круглого стола также приняли начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

Отдельно Мухаметшин остановился на вопросах миграционного законодательства. Как отметил глава парламента, правовое регулирование вопросов миграционной политики претерпело серьезное изменение. В прошлом году было принято 14 новых федеральных законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией, а также на совершенствование миграционной политики. В частности, принятые меры коснулись обязательной проверки детей мигрантов на предмет знания русского языка при приеме в школу.

«Закон принят Государственной Думой. Теперь важно выстроить системную и институционально обеспеченную работу по реализации данных нововведений, которые начнут действовать уже с 1 апреля этого года», – подчеркнул он.

За прошлый год на республиканский миграционный учёт было поставлено более 99 тыс. мигрантов. Почти половина въехали с целью работы (46,2%), по 17% приходится на учебу и частные цели.

«Цифры существенные, и они прежде всего объясняются тем, что республика является одним из крупных промышленных центров страны, нуждающихся в дополнительной рабочей силе, – отметил Фарид Мухаметшин. – Здесь должен сказать, что нам – органам государственной власти, организациям многонациональной общественности Татарстана – всегда удавалось обеспечивать и поддерживать стабильность межнациональных и межконфессиональных отношений. Но мы осознаем и то, что пребывание иностранных граждан, обеспечение обучения и адаптации их детей должны быть упорядочены рамками законодательства».

Что касается республиканских мер, Мухаметшин напомнил о подписанном вчера Указе Раиса республики, который запрещает привлекать к работе иностранцев в десяти сферах, в том числе в такси. Глава парламента призвал руководителей национально-культурных автономий провести разъяснительную беседу с соотечественниками по вопросам данных нововведений.

«Присутствующие в зале прекрасно понимают, что любой принятый нормативный правовой акт нуждается в администрировании, в том числе в проведении соответствующей разъяснительной работы, – подчеркнул Фарид Мухаметшин. – Обращаю внимание на важность и необходимость осуществления соответствующих мероприятий на предмет соблюдения и исполнения требований законодательства. Сотрудники Ассамблеи, Дома дружбы народов должны этим вопросом тщательно заниматься, так же, как и руководители национально-культурных автономий».

Завершая работу круглого стола, Фарид Мухаметшин также призвал руководителей национально-культурных автономий усилить работу по социальной адаптации мигрантов.

«Нужно всегда себе задавать вопрос, что еще следует сделать для разъяснения действующего законодательства, организации помощи в обучении, и какие ресурсы для этого необходимы», - заключил глава парламента.