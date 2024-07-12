Мухаметшин: Вопрос патриотического воспитания всегда будет в работе депутатов

Вопрос о патриотическом воспитании всегда будет одним из основных в работе парламентариев. Об этом заявил журналистам председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.

«Этот вопрос всегда будет стоять в повестке дня, и мы будем к нему не раз возвращаться. Патриотическое воспитание детей и молодежи – это наш долг. Мы должны показать, как наша страна борется с идеологическим шантажом западных недругов. Воспитывать молодых людей так, чтобы они не стали предателями», – сказал глава парламента.

Чтобы привлечь внимание общественности, образовательных учреждений к этой теме, депутаты Госсовета РТ шестого созыва приняли республиканский закон о патриотическом воспитании, напомнил он.

«В условиях санкций, специальной военной операции мы обратили свой взор на вопросы патриотизма, любви к своей Родине. И все политические партии, общественные организации уделяют этому большое внимание. В школах ведется работа по патриотическому воспитанию, библиотекам выделили средства на книги, воспитывающие молодежь», – отметил спикер.

Мухаметшин добавил, что важно помнить героические поступки участников Великой Отечественной войны и на их примере воспитывать подрастающее поколение.

«На базе предыдущих поколений нужно воспитывать у молодежи патриотическое, уважительное отношение к Родине», – заключил он.