Мухаметшин вместе с законодателями регионов ПФО возложил цветы к Вечному огню в Казани

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин вместе с председателями законодательных собраний регионов ПФО – участниками 78 заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа возложил цветы к Вечному огню и месту, где будет установлен памятник участникам СВО в парке Победы в Казани.

«Сохранять память о героях нашего Отечества – наша миссия. В день, когда Приволжский Федеральный округ проводит крупнейшее мероприятие у нас, в Казани, коллеги приняли предложение воздать должное ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО, памятник которым появится в парке Победы», – отметил глава парламента Татарстана.

В парке Победы в Казани всегда много посетителей, которые с благодарностью относятся к героям нашей страны и передают знания молодым поколениям, рассказывая о великих подвигах.

В наши дни сохранение исторической памяти выходит на первый план, уверен председатель законодательного собрания Нижегородской области, председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин.

«Мы обязаны сохранять историческую память. Когда мы начинаем об этом забывать, то получаем очень тяжелые уроки. Видим, что на наши молодые умы идет давление со стороны западных стран. Сейчас уже все поняли, что должна быть системная работа по сбережению нашей истории», – заявил он.

По его словам, Казань стала хорошим примером такой работы. Одним из примеров может служить Парк Победы, где представлены образцы военной техники разных лет и установлены монументы, прославляющие героев Отечества.