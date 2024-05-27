Мухаметшин: Власти РТ поддержат инициативы людей, проживающих в селах

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Руководство РТ и Бавлинского района готово поддерживать деловые и творческие инициативы людей, поживающих в селах. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, недавно глава парламента посетил с рабочим визитом Бавлинский район, где ознакомился с производственными цехами компании «Амбиент» (делает полимерную посуду). Мухаметшин обратил внимание на высокую организацию труда и использование передовых технологий, внедренных на собственные средства индивидуального предпринимателя.

Позже в центральной библиотеке города Бавлы ему рассказали о реализации проекта «Авыл яши – Деревня живет». Проект предполагает создание информационно-координационного центра по развитию деловой активности сельскохозяйственнных территорий и укреплению сельского образа жизни.

Мухаметшин подчеркнул, что вопреки всем сложностям, располагая всего 2% сельскохозяйственных угодий страны, Татарстан полностью обеспечивает татарстанцев основными видами качественного продовольствия собственного производства. По объему выручки сельхозпродукции республика занимает первое место в ПФО и пятое место в России. По валовому надою молока РТ находится на первой позиции в стране, по сбору картофеля – на втором. Все эти результаты достигнуты большим трудом наших сельчан, поблагодарил председатель Госсовета республики.

Среди проблем аграрного сектора республики Мухаметшин назвал затоваривание зерном, падение цен на сырое молоко и другую сельхозпродукцию, сокращение площадей сельхозугодий и поголовья крупного рогатого скота. Однако власти республики работают над преодолением этих трудностей, заверил он.

Сейчас в стране большое количество действующих госпрограмм и реализуемых мер поддержки агробизнеса, продолжает Мухаметшин. Он также поручил усилить работу по информированию жителей, сельхозспециалистов о мерах поддержки, подчеркнув, что решающую роль в решении агропроблем сыграет как раз участие сельчан в таких программах.

«Тем более что государственная поддержка села позволяет значительно укрепить потенциал частных подворий и фермерских хозяйств. Нужно чаще встречаться с заинтересованными людьми, представителями бизнеса, главами поселений в своих районах с тем, чтобы люди знали обо всех мерах государственной поддержки, как их получить, использовать, тем самым заинтересовать их в участии в федеральных и республиканских программах», - сказал он.