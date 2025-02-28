Мухаметшин – ветеранам в Нижнекамске: «Вы – образец патриотизма и подвига нашего народа»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске состоялась торжественная церемония награждения ветеранов юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Награды вручил председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в рамках отчетного заседания Совета Нижнекамского района.

В числе награжденных – пятеро жителей муниципалитета, чья судьба навсегда связана с трагическими и героическими страницами истории нашей страны.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Альбина Павловна Дыранова – одна из тех, кто в детстве пережил ужасы фашистских лагерей. Она родилась 27 июля 1941 года в Польше. Ее отец пропал без вести в первые месяцы войны, а сама Альбина вместе с матерью оказалась в концлагере под Минском. Только в 1945 году, после освобождения, семья смогла вернуться к мирной жизни, переехав в деревню Дмитриевка. Несмотря на тяжелые испытания, Альбина Павловна создала крепкую семью, у нее двое детей и двое внуков.

Виль Хатыпович Хасанов – человек, детство которого прошло в окружении войны. В 1941 году его отец ушел на фронт, а семья была вынуждена эвакуироваться в Ленинградскую область. Позже их эвакуировали в город Иваново, а в 1942 году они вернулись в Нурлатский район. После войны Виль Хатыпович посвятил себя труду: работал механиком на шахте, преподавал в строительном училище в Азнакаево, а затем трудился механиком на шинном заводе в Нижнекамске.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Эдуард Михайлович Орлов – труженик тыла, родился 8 апреля 1928 года в Казани. Когда началась война, ему было всего 13 лет. Его отец отправился на фронт, а семью эвакуировали в Краснодарский край, затем – в Елабугу. Несмотря на юный возраст, Эдуард мечтал попасть на фронт. Он самостоятельно добрался до Камышина, где в течение двух недель совершил два боевых вылета на У-2, помогая сбрасывать гранаты на позиции противника. В Нижнекамск он переехал в 1964 году, где работал учителем математики и инженером по кадрам.

Фагима Ямиловна Галлямова – уроженка Башкортостана, родилась 3 декабря 1931 года. В годы войны, будучи десятилетней девочкой, она работала на почте, разнося письма с фронта. В то время каждая весточка от родных была надеждой и поддержкой для семей, ожидающих возвращения своих близких.

Антонина Павловна Зотина – труженица тыла, родилась 18 июня 1926 года. В 15 лет она начала работать на лесозаготовках, а затем трудилась путевым обходчиком на стратегически важной железной дороге Чернушка – Нижний Тагил, по которой на фронт доставляли танки, пушки и другие военные грузы. В 1982 году она переехала в Нижнекамск. У Антонины Павловны одна дочь, двое внуков и два правнука.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин поздравил ветеранов с высокой наградой и предстоящим юбилеем Великой Победы. Он подчеркнул, что их подвиг – это основа сегодняшнего мира и процветания России.

«Наступивший 2025 год – особенный, и в России, и в Татарстане он объявлен Годом защитника Отечества, кроме того, это год 80-летия Победы, – подчеркнул глава парламента, обращаясь к ветеранам. – Вы являетесь образцом патриотизма и подвига нашего народа, победившего фашизм».

Он также отметил, что с каждым годом ветеранов становится все меньше, и важно уделять каждому из них особое внимание, заботу и уважение. В год юбилея Победы особую значимость приобретает работа по сохранению памяти о подвигах военных лет, посещению мест захоронения Героев и поддержке ветеранов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Юбилейная медаль «80 лет Победы» была учреждена Указом Президента России Владимира Путина. Она вручается участникам боевых действий, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Торжественная церемония в Нижнекамске стала данью уважения тем, кто прошел через страшные испытания войны, и напоминанием о том, что их подвиг навсегда останется в сердцах благодарных потомков.