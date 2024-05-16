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Мухаметшин: Весенние морозы отрицательно повлияют на урожай этого года
Прошедшие весенние заморозки в Татарстане отрицательно скажутся на состоянии ряда культур. Об этом заявил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«С сожалением скажу, что весенние морозы отрицательно повлияют на урожай этого года. Некоторые культуры пострадают», — сказал он.
Глава татарстанского парламента подчеркнул, что руководство республики окажет поддержку аграриям, чтобы минимизировать последствия. «Я думаю, что обеспечим нормальным продовольствием жизнь нашей республики», — добавил Мухаметшин.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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