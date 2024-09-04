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Мухаметшин верит, что новый состав парламента сможет найти взаимопонимание, как и старый
Надеемся, что новому составу парламента удастся найти такое же взаимопонимание, как и прошлому. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в интервью ГТРК Татарстан.
Спикер подчеркнул, что есть вопросы, которые должен решать определенный уровень власти. Например, темы переноса остановок – под ответственностью глав администраций и местных парламентов.
Он заверил, что эти вопросы продолжат решаться, как и тема поддержки семей и бойцов спецоперации, темы кадров и зарплат, особенно в сфере образования.
«Образование, система, это же всё закладывать в семье, затем в школе, затем уже в ВУЗе, там человек получает профессию. И учителя на этой достаточно нервной работе, ответственной работе, должны получать заработную плату значительно выше, чем они сегодня получают», - заявил Мухаметшин, отметив, что власти будут искать возможности для поддержки таких специалистов.
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