Мухаметшин: «Важно, чтобы молодежь принимала активное участие в избирательных кампаниях»

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Сегодня в Оренбурге состоялось заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. В его работе принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В центре обсуждения оказались вопросы вовлечения молодежи в управленческие решения и участие молодых парламентариев в выборах различного уровня. Участники также обменялись успешными практиками в сфере трудоустройства молодежи.

«Важно, чтобы молодые люди выдвигались кандидатами и принимали активное участие в избирательных кампаниях, чтобы как можно больше инициативных молодых людей пришло в местные советы», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что в Татарстане создаются дополнительные возможности для голосования, включая пилотный проект «Волонтеры на избирательном участке» и сервис «Мобильный избиратель». На сегодняшний день уже более 7,5 тыс. татарстанцев изъявили желание голосовать там, где удобно, а не по прописке.

В заседании также приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, председатель Совета законодателей Поволжья, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, главы парламентов субъектов ПФО.

«Ассоциация молодежных парламентов стала мощным инструментом продвижения интересов молодежи, – отметил Олег Машковцев, – вовлечение молодежи в практическую законотворческую деятельность значительно повышает доверие к органам власти».

«Важная задача – привлечь нашу молодежь во все эти формы взаимодействия», – добавил он.

Татарстан был отмечен как регион-лидер по организации инициативного бюджетирования и признан наиболее привлекательным для переезда среди молодежи в ПФО.

«В политику должны приходить молодые профессионалы… надеюсь, что опыт, уровень подготовки и активность членов молодежных парламентов позволит им одерживать победы на выборах различного уровня, успешно работать на благо людей, защищать интересы своих избирателей», – отметил Евгений Люлин.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. В республике сформированы советы молодежи при главах районов, запущен информационный центр «Точка выбора» и продолжается проект «Школа молодого парламентария».

«Для популяризации выборов в прошлом году ЦИК РТ впервые реализовал проект "ИнформУИК", – рассказал глава парламента республики, – члены избирательных комиссий лично доводили информацию до избирателей: выходили в парки, на придомовые территории, информировали граждан».

Как отметил Фарид Мухаметшин, в этом году на выборах Раиса РТ будет действовать избирательный участок в Москве в здании полпредства республики, что также создаст дополнительные возможности для тех, кто находится в столице в командировке, на учебе и т. д.

Завтра пленарная работа Совета законодателей ПФО продолжится: парламентарии обсудят вопросы развития особых экономических зон и совершенствования инвестиционного законодательства в регионах Приволжского федерального округа. Сегодня во второй половине дня главы заксобраний ПФО посетят особую экономическую зону «Оренбуржье», а также культурный центр «Эрмитаж-Евразия».