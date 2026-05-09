Мухаметшин: Важно бережно хранить память о тех, кто защитил мир, пожертвовав своей жизнью

Почетный Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем Победы.

«Этот священный для всех нас праздник, навсегда вписанный в судьбу каждой семьи, объединяет представителей различных поколений и национальностей, символизирует единство, героизм и несгибаемость нашего многонационального народа», – написал он в своем сообщении в MAX.

Мухаметшин напомнил, что на фронт из Татарстана ушли около 700 тыс. человек, а каждый второй не вернулся с полей сражений. Он также отметил вклад республики в годы войны, когда Татарстан стал «вторым домом» для эвакуированных жителей, предприятий, научных и образовательных учреждений.

По словам Почетного Председателя Госсовета РТ, сегодня особенно важно сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне и помнить о подвиге тех, кто ценой собственной жизни защитил мир.

«Сегодня, когда наша страна вновь отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищая интересы граждан, как никогда важно сохранять и передавать из поколения в поколение историческую правду о самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества, об огромном вкладе советского народа в победу над нацизмом, бережно хранить память о тех, кто защитил мир, пожертвовав своей жизнью», – подчеркнул он.

Мухаметшин отметил, что жители республики помнят героизм многонационального народа и не забывают тех, кто отдал жизнь за свободу страны. Он также пожелал, чтобы будущее России было светлым, а люди жили в мире и спокойствии.