Мухаметшин: Вагаповский фестиваль выступает инструментом культурной дипломатии

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Сегодня в казанском Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся гала-концерт юбилейного, ХХ Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова. От имени Раиса РТ Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики гостей и лауреатов поприветствовал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Он прибыл на гала-концерт вместе с супругой Луизой Мухаметшиной, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Политик поблагодарил организаторов фестиваля, пожелал успехов, зрительского признания и творческих открытий лауреатам. «Для многих молодых исполнителей этот фестиваль послужил стартом в профессиональной карьере, помог совершенствовать свое мастерство, открыть новые горизонты. Это и неудивительно, ведь талантливые, идущие глубоко от сердца песни Рашита Вагапова находят особый отклик слушателей разных возрастов и поколений. Фестиваль приобщает молодежь к богатейшему музыкальному наследию, помогает сохранить и приумножить культурные традиции нашего многонационального народа», — сказал он.

По оценке Председателя Госсовета, Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова приобрел широкую популярность. Его участниками стали представители 52 регионов России и 15 стран мира. «Фестиваль занял достойное место среди субъектов Российской Федерации, где проживают татары. Это Москва, Пермь, Оренбург, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Ульяновск, Баку и Ташкент, а также ряд других городов», — добавил он.

По словам Мухаметшина, фестиваль, названный в честь великого татарского артиста, на протяжении многих лет играет весомую роль в увековечивании памяти и повышении профессионального уровня исполнителей татарской эстрады, передает красоту татарской музыки живущим за пределами РТ представителям татарского этноса и других народов.

Председатель Госсовета напомнил, что в начале сентября Вагаповский фестиваль получил высокую оценку Комиссии России по делам ЮНЕСКО и теперь проходит под ее эгидой. Он также обратил внимание на значение фестиваля для укрепления международных и региональных отношений.

«В непростое время международных ограничений фестиваль выступает инструментом мягкой культурной дипломатии, прочным связующим звеном в диалоге народов, способствует укреплению добрососедских отношений с регионами России, развитию доверительных связей и взаимовыгодного сотрудничества с дружественными государствами», — уверен он.

Фарид Мухаметшин вручил государственные и ведомственные награды деятелям культуры Республики Татарстан, лауреатам и организаторам фестиваля. Коллектив Фонда татарской культуры имени Рашита Вагапова удостоен Благодарности Раиса РТ. Директор общественного фонда татарской культуры РТ имена Рашита Вагапова Рифат Фаттахов награжден орденом «Дуслык».

В свою очередь Рифат Фаттахов поблагодарил зрителей за поддержку фестиваля. Отдельные слова признательности он высказал в адрес Фарида Мухаметшина, который 20 лет назад принимал участие в работе первого фестиваля и дал старт проекту.

Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова был учрежден в 2004 году в целях сохранения и развития традиций татарской культуры, исполнительского искусства, укрепления межнационального, межрегионального и межгосударственного культурного диалога, сохранения и приумножения общего духовного наследия, а также увековечения памяти Рашита Вагапова — великого татарского певца, народного артиста Татарской АССР, основоположника профессиональной татарской эстрады.