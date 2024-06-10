Мухаметшин: В вузах Татарстана обучаются более 22 тыс. иностранных студентов

В вузах Татарстана обучаются более 22 тыс. иностранных студентов из 15 стран ближнего и 111 стран дальнего зарубежья. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Татарстан занимает лидирующие позиции в сотрудничестве с государствами центральноазиатского региона», — рассказал глава республиканского парламента.

Мухаметшин отметил также, что Татарстан заключил более 700 соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами в сфере образования в части организации совместных программ.