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Мухаметшин: В вузах Татарстана обучаются более 22 тыс. иностранных студентов
В вузах Татарстана обучаются более 22 тыс. иностранных студентов из 15 стран ближнего и 111 стран дальнего зарубежья. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.
«Татарстан занимает лидирующие позиции в сотрудничестве с государствами центральноазиатского региона», — рассказал глава республиканского парламента.
Мухаметшин отметил также, что Татарстан заключил более 700 соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами в сфере образования в части организации совместных программ.
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