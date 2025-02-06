Мухаметшин в Уфе встретился с главой Курултая Башкортостана Толкачевым

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в ходе рабочей поездки в Уфу Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с Председателем Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константином Толкачевым. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Руководители региональных заксобраний обсудили вопросы расширения межпарламентского диалога, развития законодательства и укреплением взаимодействия на различных уровнях.

Парламентариев Татарстана и Башкортостана связывают давние традиции сотрудничества и совместного законотворчества. Между законодательными органами республик заключен ряд соглашений и протоколов, регулирующие все сферы межпарламентского взаимодействия, напомнили в связи с этим в пресс-службе ГС РТ.

Константин Толкачев обратил внимание на важность совместной работы парламентариев Татарстана и Башкортостана для решения актуальных задач, стоящих перед республиками. «Наши регионы имеют богатую историю и культурные связи, которые мы стремимся сохранять и развивать. Совместная работа над законодательными инициативами позволяет нам находить эффективные решения для наших граждан», – заявил он.

«Сегодня важно не только поддерживать существующие механизмы сотрудничества, но и создавать новые инструменты для решения современных вызовов. Мы видим большой потенциал в развитии законодательства, которое будет способствовать укреплению экономики, социальной сферы и экологии наших регионов», – добавил глава Курултая РБ.

Особое внимание стороны уделили реализации положений соглашения о межпарламентском сотрудничестве, подписанного ранее Госсоветом Татарстана и Госсобранием – Курултаем Башкортостана. Оно предусматривает координацию действий по вопросам законодательной деятельности, обмен опытом в разработке и принятии законов, а также проведение совместных мероприятий для популяризации парламентской деятельности среди населения.

«Парламентарии подтвердили готовность продолжать активную работу над реализацией соглашения и развивать новые направления совместной деятельности», – подытожили в Госсовете Татарстана.