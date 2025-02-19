Мухаметшин в Тюлячах напомнил о выборах Раиса РТ и муниципальных депутатов

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане готовятся к новому избирательному циклу – выборам Раиса РТ и депутатов представительных органов муниципальных образований. В связи с этим требуется решить задачи, которые поспособствуют прохождению выборной кампании в спокойном и успешном режиме. Об этом сегодня заявил Председатель Государственного Совета РТ и секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин в ходе рабочей поездки в Тюлячинский район, сообщает пресс-служба ТРО «ЕР».

В муниципалитете прошел ряд мероприятий в рамках Дня «Единой России». Фарида Мухаметшина сопровождал руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения «ЕР» Марат Самигуллин.

«Сегодня состоялась традиционная встреча с активом партии, жителями района, которая проходит у нас в рамках партпроекта День «Единой России». Я поставил задачу в преддверии предстоящей избирательной кампании, чтобы мы ее в республике провели организованно. Нам предстоит избрать 7,5 тыс. депутатов в органы местного самоуправления, выбрать Раиса Республики Татарстан», – отметил политик в ходе общения с журналистами.

«Конечно, хотелось бы, чтобы это был актив нашей партии, проверенные временем люди, доказавшие свою состоятельность, и через это решать дальнейшее развитие нашей родной республики и в целом страны», – добавил он.

«Мы благодарны руководству Татарстана, партии за возможность участвовать во всех проектах. Сейчас реализуется много республиканских программ, национальных проектов, партийных проектов. Мы везде участвуем – народ это видит, ощущает. Депутаты всех уровней активно принимают участие во всех начинаниях, и это способствует развитию нашего района», – заявил глава Тюлячинского района и секретарь местного отделения партии Айрат Фатхуллин.

На встрече с активистами Тюлячинского района Фарид Мухаметшин заметил, что цель проведения Дня «Единой России» – не только работа для укрепления доверия к партии среди избирателей, но и организация конкретной помощи татарстанцам в их повседневных нуждах.

По его словам, актуальность социальных проблем «подтверждают обращения граждан в общественные приемные, к депутатам от партии, «наказы», которые давали избиратели в ходе прошедших выборных кампаний, их исполнение наказов остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности».

Председатель Госсовета РТ также обратил внимание на необходимость подготовиться к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и поддерживать ветеранов. «Мы поблагодарить их должны за то, что остаются активными участниками нашей жизни. Они в передовых рядах. Мы должны воспитывать нашу молодежь на их примере», – сказал он.

Завершающим мероприятием Дня «Единой России» стало вручение партийных билетов и наград. Медалями ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» отмечены Нурсаф Рамазанов и Рустам Валиуллин. Почетные знаки Центральной избирательной комиссии РТ за заслуги в организации выборов получили глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин и секретарь Саушской участковой избирательной комиссии №2680 Резеда Сайфутдинова.

Благодарственными письмами Фарида Мухаметшина за содействие в оказании помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов отмечены член партии Галина Валиуллина, глава Большеметескинского сельского поселения, секретарь первичного отделения Миннахмет Валиуллин, бывшая заведующая складом Тюлячинской ЦРБ Алина Гайнутдинова, индивидуальные предприниматели Ильдар Фазылзянов, Хаким Хадиуллин и Фанис Низамеев.