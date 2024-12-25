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Общество 25 декабря 2024 16:12

Мухаметшин: В Татарстане существует потребность в мигрантах, но есть и проблемы

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В Татарстане существует потребность в мигрантах, но есть и проблемы, связанные с ними. Об этом заявил журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

Сейчас в республике проживает более 100 тыс. иностранных граждан, в том числе 22 тыс. студентов. Трудоустроены более 49 тыс. иностранцев. Чаще всего в регион приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, рассказал глава республиканского парламента.

«Нам не хватает рабочих рук. Но приезжих из этих стран не возьмешь на крупные предприятия, там нужны подготовленные кадры. Для строительных площадок их еще можно подготовить. Есть необходимость в мигрантах, но есть и проблемы, связанные с ними. К нам, как правило, приезжают из стран бывшего Советского Союза, они в основном русский язык знают, но их дети не знают. И возникает целая проблема с подготовкой детей к обучению в русских школах», – отметил Мухаметшин.

При этом он заверил, что в Татарстане создадут условия для изучения иностранцами русского языка. Раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил Минобрнауки подготовить соответствующие предложения.

Председатель Госсовета также прокомментировал запрет на работу мигрантов в некоторых отраслях, например в такси.

«Думаю, жесткого ограничения не будет. Те, кто выучил русский язык, конечно, получат поддержку. У нас в республике таких опасений, по большому счету, нет. Но как можно работать таксистом, если ты не знаешь русский или татарский языки в Татарстане? Куда ехать – по-английски что-ли с ним общаться?» – подчеркнул он.

#мигранты
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