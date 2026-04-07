Мухаметшин: В Татарстане реализуется комплексная программа по сохранению родных языков

В Чебоксарах прошло совместное выездное заседание профильных комитетов Государственных Советов Чувашской Республики и Республики Марий Эл, посвященное вопросам сохранения и развития родных языков. Опытом Татарстана в этой сфере поделился Почетный Председатель Госсовета республики, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Он отметил, что взаимодействие парламентов Татарстана, Чувашии и Марий Эл строится не только на соглашениях, но и на исторической и культурной общности народов, а также на развитом торгово-экономическом сотрудничестве.

«Безусловно, наши республики – яркие примеры полиэтничности, многокультурные, многоязычные, многоконфессиональные республики. Это наше конкурентное преимущество», – подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, вопросы языковой политики имеют высокую значимость и на федеральном уровне. Он напомнил о принятии Основ государственной языковой политики России и о том, что 2026 год объявлен Годом единства народов страны, назвав эту тему особенно актуальной.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Мухаметшин также привел данные международных и российских исследований, согласно которым значительная часть языков находится под угрозой исчезновения, что требует поиска новых подходов к их сохранению.

«В Татарстане работа по сохранению, изучению и развитию родных языков носит системный характер. Современный Татарстан – это республика, одновременно сочетающая в себе с одной стороны динамику экономического роста и развития, амбициозность в создании инновационных производств, а с другой стороны – республика с устоявшимися вековыми традициями добрососедского мирного проживания представителей различных национальностей и религиозных конфессий, где в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. Для нас нет больших и малых народов, есть народ с богатым багажом языка, культуры, обычаев и традиций», – отметил он.

Почетный Председатель Госсовета РТ добавил, что в республике реализуются государственные программы, направленные на поддержку языкового и культурного многообразия, работают профильные комиссии при Раисе Татарстана.

В регионе действует развитая система образования: 880 школ с русским языком обучения, 578 – с татарским, а также образовательные учреждения с чувашским, удмуртским, марийским и другими этнокультурными компонентами. С 2019 года реализуется проект полилингвального образования «Адымнар».

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Значительную роль играет Ассамблея народов Татарстана, которая более 30 лет занимается поддержкой межнационального и межконфессионального согласия. В ее состав входят 269 общественных объединений, представляющих 39 национальностей, а в 14 муниципалитетах открыты дома и центры дружбы народов.

В республике ежегодно проходят крупные этнокультурные мероприятия, включая «Масленицу», «Навруз», «Сабантуй», «Каравон», а также праздники культур народов Татарстана.

«Отрадно, что идейными вдохновителями многих проектов выступают сами национально-культурные автономии. Не ждут от государства, сами подают заявки на гранты, выигрывают их и реализуют. Такие проекты не только помогают сохранять традиции и самобытную культуру, но и служат взаимному обогащению, воспитывают в людях разных национальностей уважение друг к другу», – подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, за три десятилетия в республике удалось активизировать этнокультурную жизнь и привлечь внимание общества к вопросам межнационального согласия, консолидировав жителей вокруг общих ценностей, языка и исторической памяти.