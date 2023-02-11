Мухаметшин: В Татарстане для стимулирования научной работы есть разные меры поддержки

В Казани сегодня чествовали победителей республиканского конкурса «Лучший молодой ученый Татарстана — 2022» и обладателей специальной государственной стипендии РТ. В мероприятии принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, который отметил, что в республике для стимулирования научной деятельности действуют различные меры поддержки, включая грантовые и стипендиальные программы, научные премии.

«Отрадно, что начинающие исследователи чувствуют себя комфортно в республике и делают осознанный выбор в пользу науки, — поделился своим пониманием ситуации глава парламента. — Ежегодные затраты на научную деятельность в Татарстане превысили 20 млрд рублей. Это серьезные цифры».

Мухаметшин подчеркнул, что конкурс «Лучший молодой ученый РТ» позволил выявить наиболее талантливых исследователей в естественных, технических и социогуманитарных науках. А лауреаты специальной государственной стипендии Татарстана показали отличную успеваемость, достигли побед на научно-практических конференциях и олимпиадах.

«Как показывает история, именно молодые люди делали крупнейшие научные открытия. Говоря о крупных научных достижениях наших ученых, я с хочу поздравить нашего земляка, доцента Казанского федерального университета Ирека Мухаматдинова, которому указом Президента России Владимира Путина было присвоено почетное звание „Лауреат премии Президента РФ"», — заметил Председатель Госсовета.

По его мнению, такое признание на федеральном уровне — свидетельство того, что нынешнее поколение татарстанских ученых достойно продолжает дело предшественников, многие десятилетия прославлявших республику не только в российском, но и вмировом масштабе.

«Развитие науки и подготовка научных кадров для Татарстана всегда имели особое значение. В Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Федерации наша республика занимает пятую позицию. Это заслуга 13 тыс. ученых, работающих в Татарстане. По доле молодых ученых республика превосходит средний уровень по стране. По России эта цифра 44%, у нас — 60%», — заявил Мухаметшин.

В прошлом году были подготовлены Стратегия и Государственная программа научно-технологического развития Татарстана, в которых обозначены основные цели до 2030 года и сформулированы ключевые мероприятия по их достижению, напомнил он.

«Наша задача — способствовать активизации конкурентной борьбы между учеными — потенциальными получателями мер поддержки. Кроме того, в Татарстане формируются благоприятные условия для коммерциализации полученных научно-технологических заделов», — добавил глава парламента.

Он также упомянул, что Президентом России 2022–2031 годы объявлены десятилетием науки и технологий. Целями десятилетия названы привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей и разработчиков в решение приоритетных для страны задач.

«Желаю, чтобы эта награда была для вас не вершиной, а одной из ступеней вашего движения к новым научным олимпам, а главным мерилом успеха стала бы польза, которую ваши открытия приносят людям, нашей республике, стране в целом», — обратился Мухаметшин к молодым ученым.

Исследователей с наградами поздравил также министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. «Сегодня важное событие в жизни республики и движения молодых ученых, потому что мы чествуем лучших из лучших. Благодаря вашему энтузиазму, труду, проектам и инициативам мы по-настоящему гордимся, что живем в таком динамично развивающемся регионе», — отметил он.

Участников мероприятия поприветствовал и глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин. «Ваши победы — это победы нашей республики. Вы золотой фонд. И хочется, чтобы он пополнялся такими же людьми, которые продвигают образование и науку на российском и мировом уровне», — сказал он.

Конкурс «Лучший молодой ученый РТ» проводится с 2010 года. В прошлом году на участие в нем поступило более 150 заявок от вузов, научных и производственных организаций. Специальные государственные стипендии РТ для аспирантов и студентов вручаются ежегодно с 1998 года.