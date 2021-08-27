Мухаметшин в Сармановском районе напомнил о значении переписи для всего общества

Предстоящая Всероссийская перепись населения будет иметь значение для всего общества. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин во время встречи с сельчанами в Сармановском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Мне кажется, в обществе есть какая-то недооценка этой серьезной государственной акции, некоторые сводят ее только к определению национальности, в то время как задачи переписи гораздо шире. По ее итогам федеральный центр будет принимать программы соцподдержки и развития страны», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

«Это касается вопросов строительства, гендерной политики, медицины, образовательной системы — очень широкий круг вопросов, на который нужно обязательно ответить. Каждый голос дорог», — пояснил он.

Относительно же избирательной кампании по выборам в Госдуму Мухаметшин заметил, что в районах Татарстана понимают важность участия в этом важном политическом событии.

Кроме того, в ходе поездки в Сармановский район Председатель Госсовета ознакомился с ходом уборочных работ. Уборка зерновых здесь полностью завершена 12 августа, на месяц раньше обычного. Намолочено 18,3 тыс. тонн при урожайности 14 ц/га, причиной этого стала засуха.

«Несмотря на засуху, продовольственную безопасность населения в республике гарантируем. Да, у нас были и лучшие годы, когда по 5 млн тонн и более зерна собирали, в этом году урожайность ниже, на то есть объективные причины, но дополнительные меры примем, поддержку обеспечим», — заверил Фарид Мухаметшин. Он уверен, что сейчас аграриям нужно серьезно заниматься заготовкой кормов для скота, особенно — тщательно собирать кукурузу и солому с полей. «Руководство республики обеспокоено проблемой нехватки кормов», — уточнил политик.

Кроме того, Мухаметшин побывал на церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункт в селе Юлтимерово, построенного по президентской программе. Теперь для получения медицинской помощи сельчанам не нужно ехать в райцентр или соседнее село. При этом всего в Сармановском районе работает 51 ФАП, два пункта медпомощи открываются в этом году.