Политика 29 августа 2025 09:16

Мухаметшин в Оренбурге посетил мемориальный комплекс «Салют, Победа!»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, находясь в Оренбурге в связи с проведением там заседания Совета законодателей Поволжья, посетил мемориальный комплекс «Салют, Победа!». Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Мухаметшина, экспозиция музея под открытым небом включает более 60 образцов оружия, военной, автомобильной, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, промышленного оборудования. «Каждый экспонат – со своей боевой историей», – заметил он.

«Вклад оренбуржцев, как, впрочем, и жителей всех других городов нашей многонациональной страны, в Великую Победу огромен», – констатировал глава республиканского парламента. Он также отметил важность сохранения этой исторической памяти и необходимость передачи ее из поколения в поколение.

В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Также в этом году в стране отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

#Фарид Мухаметшин
