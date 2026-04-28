Мухаметшин в Нижнекамске открыл передвижную выставку «Герои многонационального Татарстана»

Почетный Председатель Государственного Совета РТ и глава Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня посетил Нижнекамск, где принял участие в открытии передвижной выставки «Герои многонационального Татарстана» и ознакомился с работой школ, где преподают на родных языках. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выставка «Герои многонационального Татарстана», посвященная объявленному в Татарстане Году воинской и трудовой доблести, открылась в сквере имени Н. В. Лемаева. Фарид Мухаметшин отметил символичность открытия выставки в преддверии 9 Мая. «С чувством особой гордости вспоминаем о вкладе многонационального народа всего Татарстана и всей страны в общую Победу. Открывая сегодня эту выставку, мы отдаем дань глубокого уважения их трудовым и ратным подвигам и беспримерной отваге», – подчеркнул он.

«Думаю, это хорошая возможность еще раз почувствовать себя частью единой многонациональной семьи, прикоснуться к судьбам тех, кто защищал наше будущее, порой – ценой собственной жизни. Представители разных народов – татары, русские, чуваши, мордва, удмурты, марийцы, белорусы, украинцы, евреи и многие другие – все как один сплотились, чтобы дать отпор врагу, отстоять независимость Родины», – добавил политик.

Отдельно Мухаметшин упомянул участников спецоперации. «С первых дней специальной военной операции на защите суверенитета Отчизны татарстанцы всех национальностей, продолжая ратные традиции отцов и дедов, наши воины проявляют невиданную выдержку и упорство», – заявил он.

Почетный Председатель Госсовета также поблагодарил исполком Ассамблеи народов РТ за организацию выставки и большой вклад в сохранение исторической памяти. «Сегодня, как и тогда, история снова доказывает, что наша сила – в единстве народов, в духовной сплоченности, независимо от национальности и вероисповедания, поэтому Победа будет за нами», – выразил уверенность он.

Выставка в сквере имени Лемаева организована Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Экспозиция включает 15 уличных тумб цилиндрической формы, на которых представлены портреты, биографии и подвиги 42 героев, среди которых есть и представители разных народов Татарстана.

Фарид Мухаметшин также осмотрел отремонтированный лицей № 3 имени А. С. Пушкина. В обновленном учебном заведении 1966 года постройки сейчас обучатся более 800 школьников. Здесь имеются современные учебные кабинеты, спортзал, столовая на 220 мест, актовый и конференц-залы, медкабинет, библиотека, гардеробные, мастерские и служебные помещения.

Кроме того, Почетный Председатель Госсовета побывал в татарской гимназии №2 имени Баки Урманче и чувашской гимназии-интернате №34. В гимназии №2 работают два музея – историко-этнографический музей имени Баки Урманче и мемориальный музей полного кавалера ордена Славы Рифката Гайнуллина. Он был открыт в 2010 году по инициативе самого ветерана – здесь хранятся более 120 экспонатов, в том числе его личные вещи.

В чувашской гимназии-интернате №34 Фарид Мухаметшин встретился с руководителями национально-культурных автономий. Собеседники обсудили вопросы развития и сохранения национального образования, культурно-просветительской работы.

«В Татарстане в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. Совместно с ассамблеей мы принимаем меры для того, чтобы наши жители могли сохранить свой язык, традиции, обычаи и культуру. И надо сказать, что я сегодня увидел, как дети разных возрастов говорят на своем родном языке. Наша задача – сохранить культурное и национальное многоцветье Татарстана», – акцентировал политик.