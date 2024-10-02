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Мухаметшин: «В нашей республике проживают представители 175 национальностей»
Между Татарстаном и Узбекистаном сложились тесные дружественные взаимоотношения. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с генконсулом среднеазиатской республики в Казани Нодиржоном Касимовым.
«Об этом говорит объем товарооборота, подписанные на различных уровнях власти соглашения, многочисленные двусторонние визиты. Для нас очень важно сохранять такой высокий темп сотрудничества», – сказал Мухаметшин, его слова приводит пресс-служба Госсовета РТ.
Отдельно глава парламента республики остановился на вопросах сохранения межнационального мира и согласия в республике.
«В нашей республике проживают представители 175 национальностей. И очень важно, что в дружной многонациональной семье народов Татарстана узбекская диаспора занимает значимое место», – добавил он.
По его словам, в РТ проживают порядка 15 тысяч узбеков.
Касимов, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и то внимание, которое в Татарстане уделяется развитию сотрудничества.
«Искренне признателен вам за всестороннюю поддержку, наши народы исторически взаимосвязаны, между нами много общего. В Узбекистане проживает более 300 тыс. татар», – сообщил дипломат.
Также генконсул поблагодарил власти Татарстана за открытие многонациональную воскресную школу, в которой организовано изучение родных языков, культуры и традиций проживающих в республике народов в том числе и узбекского.
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