Мухаметшин: «В нашей республике проживают представители 175 национальностей»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Между Татарстаном и Узбекистаном сложились тесные дружественные взаимоотношения. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с генконсулом среднеазиатской республики в Казани Нодиржоном Касимовым.

«Об этом говорит объем товарооборота, подписанные на различных уровнях власти соглашения, многочисленные двусторонние визиты. Для нас очень важно сохранять такой высокий темп сотрудничества», – сказал Мухаметшин, его слова приводит пресс-служба Госсовета РТ.

Отдельно глава парламента республики остановился на вопросах сохранения межнационального мира и согласия в республике.

«В нашей республике проживают представители 175 национальностей. И очень важно, что в дружной многонациональной семье народов Татарстана узбекская диаспора занимает значимое место», – добавил он.

По его словам, в РТ проживают порядка 15 тысяч узбеков.

Касимов, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и то внимание, которое в Татарстане уделяется развитию сотрудничества.

«Искренне признателен вам за всестороннюю поддержку, наши народы исторически взаимосвязаны, между нами много общего. В Узбекистане проживает более 300 тыс. татар», ­– сообщил дипломат.

Также генконсул поблагодарил власти Татарстана за открытие многонациональную воскресную школу, в которой организовано изучение родных языков, культуры и традиций проживающих в республике народов в том числе и узбекского.