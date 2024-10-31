Мухаметшин в Москве рассказал о работе Татарстана с соотечественниками за рубежом

Поддержание связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, — это важная составляющая сохранения самобытности российского народа, его авторитета. В Татарстане уделяется большое внимание этой работе, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пленарном заседании восьмого Всемирного конгресса соотечественников в Москве. Об этом сообщает пресс-служба парламента РТ.

Мухаметшин напомнил, что с 22 по 24 октября в Казани проходил саммит БРИКС. Международное мероприятие собрало лидеров 24 государств и шести ключевых международных организаций, более 5 тысяч членов официальных делегаций из 36 стран мира. Подобные события, подчеркнул спикер, способствуют укреплению связей с соотечественниками.

Председатель Госсовета РТ заявил, что работа с соотечественниками всегда имела для республики большое значение. В текущих же условиях она стала еще более важна.

«Не прерывать связь соотечественников со своей Родиной, сохранять культуру, традиции и обычаи наших народов — это важная задача, и Татарстан, где проживают представители 175 национальностей, активно включен в эту работу», — сказал глава татарстанского парламента.

Активную роль в этой работе играет Координационный совет по делам соотечественников при Раисе РТ. Республика участвует в программе добровольного переселения соотечественников — только за прошедшие девять месяцев принято 139 заявлений от желающих присоединиться к проекту.

Также взаимоотношения укрепляются в рамках делового сообщества. С 2020 года в структуре Координационного совета действует специальная рабочая группа. Ее создание дало импульс торгово-экономическому сотрудничеству с соотечественниками: рост инвестиций превысил 22%, а объем — 1 трлн рублей.

«Сегодня, когда рынок сбыта нашей продукции под действием санкций сужается, важно усиливать взаимоотношения с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, укрепляя не только политические, но и экономические связи», — сказал Мухаметшин.

Для работы с соотечественниками в республике используется множество инструментов в самых разных сферах. Так, большое объединяющее значение имеет Сабантуй. За год в России проведено 118 таких праздников, еще 28 состоялись в восьми зарубежных странах.

Немаловажным направлением является и сохранение исторической памяти. В том числе открыт бюст Мусы Джалиля в Бишкеке (Кыргызстан), памятная доска уроженцам Татарстана, защищавшим Белоруссию в годы Великой Отечественной войны, появилась на гарнизонном кладбище Бреста.

В завершение Фарид Мухаметшин поздравил всех представителей движения соотечественников, сохраняющих духовные, информационные, деловые и культурные связи с Россией, с приближающимся Днем народного единства.

Участие в заключительном пленарном заседании приняли Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам Елена Афанасьева, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, Постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, Первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков, директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин. По итогам работы конгресса принята резолюция, которая станет основой дальнейшей многогранной работы с соотечественниками.

В общей сложности участниками конгресса стали более 400 делегатов из 100 стран мира, представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, деловых кругов и экспертного сообщества.