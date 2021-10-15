Мухаметшин в Москве поделился опытом Татарстана в работе с соотечественниками

Сегодня в Москве начал свою работу VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. На пленарном заседании конгресса об опыте Татарстана в работе с соотечественниками рассказал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Для Татарстана работа с соотечественниками имеет особое значение. Татары, вторая по численности нация в России, разбросана по разным странам и континентам. Содействие в сохранении национальной идентичности татар отражено в статье 14 Конституции РТ. «Наша республика многое делает для того, чтобы поддержать контакты со своими соотечественниками в разных государствах <…>», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета Татарстана остановился на том, что за последние три года в республике удалось привлечь 800 участников и 1181 члена их семей по госпрограмме переселения соотечественников. «Желающих вернуться было немало <…>», — заметил он, сочтя это свидетельством системной работы всех органов власти и управления региона.

По словам Фарида Мухаметшина, Татарстан в последнее время активизировал контакты с соотечественниками. «Чем сложнее становится жизнь, не только в нашей стране, но и в мире, тем ближе люди тянутся к своим корням <…>», — уверен он.

Соответственно, расширяется география и увеличивается число участников просветительских и патриотических программ, направленных на расширение духовно-культурного пространства Татарстана. Это, в частности, работа образовательных центров Института Каюма Насыри, являющегося частью Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, а также проведение международных олимпиад по татарскому и русскому языку для школ с родным (нерусским) языком обучения.

Брендом Татарстана, по мнению руководителя республиканского парламента, стало движение «Сәләт» («Талант»). Оно на своих образовательных площадках объединяет активных представителей талантливой молодежи из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Существуют и новые формы работы с молодежью через Университет талантов и движение «Амбассадоры Татарстана». Эти проекты объединили молодых специалистов и студентов из 40 стран, отметил он.

«Мы приветствуем соотечественников, которые направляют своих детей на учебу в наши университеты. Наша миссия — не просто дать знания, но и приобщить к культуре, ментальности российского народа. Соотечественники, которые живут за рубежом, в вопросе поступления находятся в приоритете», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Упомянул он и то, что взаимодействие с соотечественниками подразумевает культурно-гуманитарное сотрудничество с государствами, в которых они проживают. «Татарский Сабантуй, который сегодня проводится во многих странах мира, уже стал праздником всех россиян на пространстве „русского мира“», — заметил Председатель Госсовета РТ, уточнив, что соотечественники активно подключаются к подготовке и проведению сабантуев.

На форуме обсуждались механизмы поддержания общей исторической памяти и культурной идентичности. Речь шла в том числе о сохранении и развитии гуманитарных контактов, изучении родного языка и культуры за рубежом, грантовой поддержки студентов-соотечественников. В связи с этим Фарид Мухаметшин констатировал, что не всегда соотечественники могут посетить важнейшие общероссийские культурные, деловые, научные, общественные и спортивные мероприятия. Он убежден, что их необходимо поддерживать в визовых и организационных вопросах и что «это могло бы придать новый импульс взаимодействию».

Работа VII Всемирного конгресса российских соотечественников продолжится завтра. Дискуссии состоятся в формате секционных заседаний.