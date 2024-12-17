Мухаметшин в Москве обсудил вопросы ЖКХ и обращения с отходами

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании. Обсуждались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие состоялось в Москве, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Председатель Федерального Собрания Валентина Матвиенко отметила, что большая часть обращений, поступающих на прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным, посвящена вопросам работы системы ЖКХ и обращения с отходами.

Ожидалось, что проблемы в этой области снимет «мусорная реформа» — будет создана четкая система по обращению с ТКО. «Однако на деле все забуксовало. Региональные операторы, в сумме получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны», — подчеркнула она.

Так, по данным Матвиенко, в настоящее время в России не хватает 172 тысячи контейнерных площадок, почти полмиллиона контейнеров и свыше 1,5 тысячи единиц спецтехники. В настоящее время в Госдуме рассматривается ряд проектов, которые должны помочь решению проблем, в том числе в обращении со строительными отходами, несанкционированными свалками и обеспечения регионов необходимой инфраструктурой.

Председатель Совфеда подчеркнула, что в решении вопросов в данной области должны активно участвовать представители региональных заксобраний. Им нужно вносить свои предложения относительно возможных поправок в законодательство.

«Вы работаете на земле, вы каждый день сталкиваетесь с гражданами, вы, как никто другой, наиболее остро чувствуете это у себя в регионах», — заявила Матвиенко.

В 2023 году Государственный Совет Татарстана направил на рассмотрение в Госдуму законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления. Проект касается обращения со строительными отходами, утилизации отходов, которые образуются в процессе содержания зеленых насаждений, вопросов содержания контейнерных площадок.

Инициатива послужила основой для разработки законопроектов. Один из них уже внесен в Госдуму — он касается правового регулирования создания и содержания мест (площадок) накопления ТКО.

Помимо этого, участники заседания обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Президент России поручил навести порядок в этой сфере. Для этого в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“ будет реализован федеральный проект „Модернизация коммунальной инфраструктуры“. Общий объем его финансирования до 2030 года составит порядка 4,5 трлн рублей. Средства беспрецедентные. Эта тема должна быть приоритетом номер один для региональных властей. Отопление, свет, вода, все должно работать без сбоев и в мегаполисе, и в самом маленьком отдаленном поселке», — выразила уверенность Валентина Матвиенко.