Мухаметшин в Москве обсудил с Матвиенко гармонизацию регионального законодательства

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе рабочей поездки в Москву встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

С Матвиенко Мухаметшин обсудил гармонизацию регионального законодательства в едином правовом поле страны и активизацию работы сенаторов от Татарстана во время осенней сессии. В ходе же беседы с Турчаком Председатель Госсовета РТ затронул актуальные вопросы партийной повестки.

Кроме того, Фарид Мухаметшин принял участие в торжественном событии, посвященном столетию Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Все три северо-западные кавказские республики были основаны в 1922 году с разницей в пару месяцев (изначально они имели статус автономных областей). Концерт был организован в Государственном Кремлевском дворце.

Участников и гостей мероприятия поздравил Президент РФ Владимир Путин. «Известная горская пословица гласит: „Иметь верного друга — счастье“. В верности, единстве, дружбе народов России — наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», — заявил глава государства в своем выступлении.

«Уверен, что вы приложите максимум усилий для эффективного экономического и социального развития своих регионов, для укрепления в них стабильности и согласия», — добавил российский лидер, обращаясь к собравшимся.

Председатель Государственного Совета РТ передал пришедшим на мероприятие приветствие Президента Татарстана Рустама Минниханова. «Многонациональность России, сплоченность всех ее народов — это ее несомненное богатство, предмет особой гордости и главный залог уверенного, благополучного будущего. Очень символично и важно, что республики решили вместе отпраздновать свои знаменательные юбилеи — это еще одно яркое и убедительное свидетельство того, что россияне дорожат общественным единством, высоко ценят и бережно сохраняют лучшие традиции дружбы и взаимного уважения между всеми народами нашей огромной и прекрасной страны», — было сказано в приветственном адресе.

«Только объединив усилия, мы сохраним и приумножим огромный созидательный потенциал многовековой дружбы наших народов», — добавил от себя Фарид Мухаметшин.