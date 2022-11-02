Мухаметшин: В дружном многонациональном Татарстане разным народам живется хорошо

В актовом зале единственной в Москве школы с татарским этнокультурным компонентом №1186 им. Мусы Джалиля состоялось торжественное празднование 25-летия со дня ее открытия. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, выступая перед гостями и коллективом школы, подчеркнул важность сохранения мира и согласия среди народов России.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Он отметил, что представители самых разных национальностей комфортно ощущают себя и дают высокую оценку жизни в республике.

«Кто родился в Татарстане, может гордиться своей прародиной: нам удается удерживать твердые позиции в экономике, промышленности и других сферах. Мы создаем такие условия, чтобы любой житель республики мог говорить на своем языке, молиться на нем. В дружной многонациональной семье Республики Татарстан живется очень хорошо и комфортно, говорят проживающие у нас люди, разные народы. И такая оценка очень приятна», — отметил он во время церемонии награждения учителей.

Директор образовательного учреждения Роза Шакирова обратила внимание, что работа над созданием и дальнейшим развитием первой татарской школы в столице РФ продолжается уже не 25, а почти 30 лет.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Я рада, что в развитии нашей школы мы пришли к определенной вехе. Истории школы на самом деле уже более 30 лет. Все годы Республика Татарстан, полпредство РТ в РФ всегда были рядом, были нам крепкой опорой. Мы все это время получаем политическую, моральную, духовную, материальную и другую помощь от республики», — сказала она.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Мухаметшин также передал Шакировой поздравления от Президента РТ Рустама Минниханова и его личный подарок школе — интерактивную панель, а также вручил ей медаль «100 лет образования ТАССР». От своего имени Председатель Госсовета Татарстана подарил школе панно с изображением Казанского Кремля.

Советник председателя ветеранов Москвы Расим Акчурин, замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова, депутат Мосгордумы Ольга Мельникова и другие высокие гости также вручили благодарственные письма, поздравления и подарки педагогам.

После завершения церемонии награждения ученики младших классов школы в национальных костюмах угостили гостей праздника блюдами, которыми славятся кухни их народов: татарским чак-чаком, русскими блинами, узбекским пловов и пр. На сцене также выступил детский музыкальный ансамбль «Балкыш» и хореографические коллективы школы.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«То, что эта школа носит имя Мусы Джалиля, – это, по-моему, очень правильно, – сказала дочь великого татарского поэта Чулпан Залилова. – Он понимал детскую душу,любил что-то рассказывать детям. Я очень люблю эту школу и чувствую здесь искреннее тепло, любовь к детям и своему делу,идущее от педагогов».

По завершении директор школы Роза Шакирова, учителя и участники концерта исполнили гимн школы на татарском и русском языках.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Школа №1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля основана в 1997 году. В начальных и 5-м классах татарский язык изучается как обязательный учебный предмет в количестве 2 часов в неделю. В остальных классах обучение татарскому языку осуществляется на факультативной основе. В школе учится 581 ученик.