Мухаметшин: «Уверен, Татарстан успешно подготовится к проведению мероприятий БРИКС»

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Накануне, 16 апреля, провели заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. На встрече обсудили итоги выборов Президента РФ в контексте геополитических реалий, а также вопросы председательства России в БРИКС, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. В заседании поучаствовал и председатель Госсовета, председатель комиссии Совета законодателей России по проблемам международного сотрудничества, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии, член Комиссии Генсовета партии Фарид Мухаметшин.

Напомним, Россия председательствует в БРИКС с 1 января 2024 года. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров среди основных ее направлений обозначил политику и безопасность, экономику, финансы и культурно-гуманитарные контакты. Главным аспектом, со слов главы МИД, является также гармоничная интеграция новых участников объединения в стратегическое партнерство.

Ключевым событием российского председательства станет саммит, который проведут в Казани в октябре. Во время его проведения планируется углубить диалог в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach. Лавров подчеркнул, что РФ заинтересована в повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой, торговой системе, в развитии межбанковской кооперации, расширении использования национальных валют.

Татарстан на заседании упоминали ни один раз. По словам Лаврова, на открытые спортивные игры БРИКС, которые пройдут в столице РТ в июне, уже зарегистрировались более 5 тыс. спортсменов из 60 государств.

Мухаметшин отметил, что на Татарстан сегодня обратили особое внимание, так как Казань становится местом проведения важнейших мероприятий группы БРИКС. На текущий момент республика стала частью большого международного сотрудничества многонациональной России, подчеркнул он.

«В июне мы готовимся принять спортивные игры БРИКС. У нас уже имеется подобный опыт, недавно в Казани состоялись Игры будущего, которые прошли очень организованно и получили высокую оценку со стороны Президента России Владимира Путина и руководителей иностранных государств», — напомнил Мухаметшин.

Он также добавил, что Татарстан под руководством Раиса республики Рустама Минниханова и вместе с «Единой Россией», МИД РФ, федеральным Правительством уже включился в эту работу.

«То, что региональные отделения партии подключены к решению вопросов международной повестки, расширяет круг нашей ответственности и помогает в работе. Безусловно, Татарстан успешно подготовится к проведению данных больших мероприятий», — сказал Мухаметшин.

Говоря про итоги выборов Президента России, Лавров обратил внимание на то, что за рубежом они прошли на фоне развязанной гибридной войны против России.

«Но, несмотря на противодействие западных стран, участие в голосовании приняли более 400 тысяч наших соотечественников. Осложняющим фактором проведения выборов стало требование западных правительств о сокращении российского дипломатического присутствия. Тем не менее, наши представительства с поставленной задачей справились. Выборы состоялись на всех 288 участках», — рассказал глава МИД.

Напомним, в России за ходом голосования следили более 1,5 тыс. представителей из почти 120 государств и 14 международных организаций. Как сказал Лавров, безоговорочная победа Владимира Путина получила самый высокий резонанс в мире.

Отметим, что в Татарстане явка на выборы главы государства составила 84,61%. За Путина отдали свои голоса 88,74% татарстанцев. К слову, в дни выборов в РТ работали международные наблюдатели и эксперты из 15 стран. Все они подчеркнули прозрачность, честность и технологичность выборов.