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Мухаметшин: Успехи республики достигнуты упорным трудом всех татарстанцев
Озвученные Раисом РТ Рустамом Миннихановым во время обращения к парламенту Татарстана успехи республики – достигнуты упорным трудом всех жителей республики, слаженной работой органов государственной и муниципальной власти различных уровней.
Об этом в своем телеграм-канале написал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. В публикации он также отметил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.
«Уже сейчас необходимо начать выработку конкретных предложений по ключевым вопросам, обозначенным Раисом республики. Совместно с Правительством мы подготовим план реализации Послания, в котором пропишем исполнение тех задач, которые озвучил Рустам Минниханов», – отметил Мухаметшин.
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