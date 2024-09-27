Мухаметшин: Успехи республики достигнуты упорным трудом всех татарстанцев

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Озвученные Раисом РТ Рустамом Миннихановым во время обращения к парламенту Татарстана успехи республики – достигнуты упорным трудом всех жителей республики, слаженной работой органов государственной и муниципальной власти различных уровней.

Об этом в своем телеграм-канале написал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. В публикации он также отметил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.

«Уже сейчас необходимо начать выработку конкретных предложений по ключевым вопросам, обозначенным Раисом республики. Совместно с Правительством мы подготовим план реализации Послания, в котором пропишем исполнение тех задач, которые озвучил Рустам Минниханов», – отметил Мухаметшин.