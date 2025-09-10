Мухаметшин: «Участники проекта «Батырлар» проявили лучшие качества не только на поле боя»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Занятие первого очного модуля образовательного проекта «Батырлар. Герои Татарстана», посвященного системе государственного и муниципального управления, состоялось сегодня в Госсовете Татарстана. Участниками программы стали ветераны и участники спецоперации. С ними встретились председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и секретарь парламента Лилия Маврина, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что слушатели проекта уже проявили лучшие качества не только на поле боя, но и в процессе конкурсного отбора. По его словам, из 1 064 заявок до учебы дошли 95 человек, из них 45 уже приступили к занятиям, а еще 50 присоединятся после демобилизации. Он подчеркнул, что участники продемонстрировали потенциал к одной из самых сложных задач – работе с людьми.

По словам главы парламента, цель программы заключается в подготовке команды перспективных руководителей из числа ветеранов и участников СВО для работы в органах власти и иных сферах. Он отметил их упорство, силу духа и стремление быть полезными республике. Особое внимание Мухаметшин уделил системе наставничества, в рамках которой за слушателями закреплены опытные руководители министерств и ведомств.

Председатель Госсовета также сообщил, что часть участников программы уже активно вовлечены в политическую жизнь региона. Так, среди депутатов Госсовета есть Расим Баксиков и Эдуард Шарафиев, а Марат Галиев и Рушан Мингазов учатся вместе с остальными слушателями.

Кроме того, около 80 участников и ветеранов спецоперации стали кандидатами в депутаты на предстоящих муниципальных выборах от партии «Единая Россия».

В ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки военнослужащих и их семей. Один из участников предложил официально учредить в Татарстане День ветеранов боевых действий, который неформально отмечается 1 июля. Мухаметшин отметил, что идея заслуживает рассмотрения и будет включена в список предложений по итогам обучения.

Он подчеркнул, что работа в органах государственной и муниципальной власти требует особых качеств: активности, любви к людям и республике, а также обязательного выполнения данных обещаний.

Секретарь Госсовета Лилия Маврина рассказала слушателям о структуре парламента, работе комитетов и комиссий, законотворческом процессе. Она отметила, что сотрудники аппарата Госсовета с первых дней спецоперации оказывали поддержку военнослужащим, регулярно отправляя гуманитарную помощь. По ее словам, вклад парламента вместе с заслугами военных приближает Победу.

Образовательная программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется в республике по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Она рассчитана на профессиональную переподготовку ветеранов СВО, предоставляя им диплом о новой квалификации, знания и навыки для работы в органах власти и организациях госсектора.

Программу подготовили Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ совместно с Департаментом государственной службы и кадров при Раисе РТ.

До начала очного этапа участники уже завершили дистанционный блок, изучив основы истории государственности, управления и нормативные правовые акты в сфере госслужбы.

Ветеран СВО Руслан Гараев отметил, что проект открывает уникальную возможность познакомиться с системой государственной службы изнутри и понять значимость роли каждого сотрудника. По его словам, участие в программе позволяет выбрать профессиональное направление и осознать, насколько деятельность госслужащих важна для благополучия жителей республики.

Депутат Госсовета и участник программы Рушан Мингазов подчеркнул, что обучение строится на выступлениях компетентных спикеров, а программа ориентирована на расширение мировоззрения и понимание работы органов власти.

Выпускник Казанского танкового военного училища Айдар Аухадиев, ранее участвовавший в СВО, добавил, что обучение дает ценные знания и практические навыки. По его словам, занятия проходят продуктивно и позволяют глубже понять материал, что особенно важно в преддверии предстоящих экзаменов и тестов.

Очный модуль стартовал 8 сентября и продлится пять дней.