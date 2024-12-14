Мухаметшин: У Татарстана есть своя своеобразная народная программа

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Татарстан в полном объеме реализует народную программу «Единой России». В республике действует множество проектов по ремонту и строительству школ, детсадов, больниц, спортивных и других объектов. Это своего рода «народная программа республики», заявил перед началом XXII съезда партии Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения ЕР Фарид Мухаметшин.

«Главное то, что мы, обратившись к властям Татарстана, партии, сделали ее программой, где обеспечили составляющую финансирования от Республики Татарстан и обязательное участие в федеральных программах, которые затрагивают эти объекты. Я признателен федеральному центру, Правительству Российской Федерации, потому что программа поддерживается и по отдельным объектам софинансируется в рамках федеральных проектов», — заявил глава татарстанского парламента.

Он напомнил, что регион является лидером в России по строительству дорог, а также входит в число лучших по вводу и капитальному ремонту жилья, объектов социальной сферы.

В 2025 году, напомнил Мухаметшин, в Татарстане пройдут выборы в законодательные органы муниципалитетов, избрание Раиса РТ. Поэтому важной работой «Единой России» в регионе является укрепление партийной структуры и реализация народной программы. В частности, большое внимание уделяется поддержке участников специальной операции их близких.

Также республика активно взаимодействует с новыми регионами, назначен представитель, ответственный за работу в подшефных РТ Лисичанске и Рубежном.

«Он все время находится там, в ранге полномочий вице-премьера РТ, и через него мы получаем необходимую информацию. Например, нужны ли строительные материалы, продукты питания, необходимо ли к 1 сентября обеспечить детей этих двух городов учебными принадлежностями. Активисты партии постоянно приезжают в эти приграничные города, посещают объекты, привозят гуманитарную помощь», — объяснил участник съезда.

Председатель Госсовета республики подчеркнул, что работа с бойцами и их семьями в РТ организована в приоритетном порядке, внимание уделяется каждому обращению.

«Такой подход люди чувствуют, поэтому количество желающих отправиться на службу в зону СВО, в Татарстане не уменьшается», — уверен он.

Татарстан на съезде представляют делегаты, избранные в ходе XXXVII конференции Татарстанского регионального отделения партии, которая прошла 23 ноября в Казани. Также в качестве делегатов и участников прибыли секретарь Татарстанского реготделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель регионального исполкома ТРО ВПП Марат Самигуллин и другие.

В рамках съезда будет обновлен генеральный совет партии и его президиум, на руководящие должности в том числе назначат бойцов СВО. Также будут внесены изменения в народную программу партии и рассмотрены возможности укрепления первичного звена «Единой России».